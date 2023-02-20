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Fondaşlara İsmailağa cemaati de katıldı. Avrupa birliği binlerco euro hibe para vermiş

İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin, “İslamofobiyle mücadele” gerekçesiyle AB’den 31 bin 455 Euro hibe aldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:55
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İsmailağa Cemaati'nin Avrupa Birliği'nden binlerce Euro hibe aldığı ortaya çıktı

Fondaşlara İsmailağa cemaati de katıldı. Avrupa birliği binlerco euro hibe para vermiş
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İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olarak bilinen Avrupa Komisyonu’ndan “Erasmus+Gençlik Programı” kapsamında hibe aldığı ortaya çıktı.

Programa “Pandemi Sonrası Dijital Yaşam ve Dijital Yaşamın İslamofobi Etkileri” başlıklı proje ile başvuran dernek için 31 bin 455 Euro kaynak sağlandı.

1 Aralık’ta başlayan projenin bitiş tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

HEDEF GENÇLİK

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, projeye ilişkin bilgi notunda, salgınla birlikte dijital dünyada da İslamofobinin etkisinin sürdüğü belirtilirken, “Dijital yaşamın getirdiği yenilikleri doğru kullanarak İslamofobinin etkisini azaltmak için gençlik politikalarını hayata geçirmek istiyoruz. İslamofobinin dijital yaşamdaki etkilerini azaltmayı amaçlıyoruz” denildi.

Proje kapsamında yaşları 18-30 arasında değişen 50 kadın ve 50 erkeğe yönelik 7 gün süren çalıştay yapılacağı da aktarıldı.

AP’YE KADAR UZANDI

Söz konusu derneğin hibe alması, Avrupa’da da tepki çekti. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, peş peşe hibeye yönelik açıklama yaptı.

Jean-Paul Garraud, “Avrupa Komisyonu, hâlâ İslamcı bir örgütü finanse ediyor” derken, Nicolas Bay ise “radikal İslam’a kendi vergileriyle milyonlarca Avro verildiğini” söylerek, “Brüksel’in, Alman hükümeti tarafından ‘İslamcı/terörist’ olarak sınıflandırılan bir hareketle bağlantılı olan Türk Yavuz Sultan Selim Derneği’ne on binlerce Avro bağışladığı ortaya çıktı. Kadın düşmanı veya Yahudi aleyhtarı söylemleri çoğaltan ve Avrupa medeniyetini ‘İslam ve peygamber düşmanı’ olarak gören Yavuz Sultan Selim, İslamofobi ile mücadele için komisyon tarafından finanse ediliyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Jordan Bardella da hibeyi “Yavuz Sultan Selim” skandalı olarak nitelendirerek “Kadınlara yönelik şiddet içeren sözler söyleyen bir İslamcı dernek nasıl olur da kamunun tek kuruş parasını alabilir?” tepkisini gösterdi.

DİYANET’TE AKTİFLER

Diyanet’in raporunda, “medrese eğitimi konusunda ciddi hâkimiyeti olduğu” vurgulanan İsmailağa’nın, “kendi bazı özel tercihlerini İslamın vazgeçilmez uygulamaları gibi sunduğuna” işaret ediliyor. Ustaosmanoğlu’nun cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılmasıyla tarikat-siyaset ilişkisi yeniden gündeme gelirken cemaatin adının karıştığı son skandal ise 6 yaşındaki kız çocuğunun istismar edilmesi oldu.

Ustaosmanoğlu, kadınların çalışmasını eleştirirken okumasına da karşı olduğunu söylemişti. İsmailağa bağlantılı çok sayıda ismin başta Diyanet olmak üzere çok sayıda kamu kurumunda üst düzey yöneticilik yaptığı biliniyor.

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