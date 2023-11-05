İsmailağa Cemaatinin yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu. Boykot çağrısında bulundular

İsrail ile Filistin arasındaki savaş devam ederken Türkiye’den de İsrail ürünlerine boykot çağrıları yükselmeye devam ediyor.

İsmailağa cemaatine mensup olan ve “Müdafaa-i İslam Hareketi”nin başkanı olan Erdem Özveren sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı’ya tepki gösterip kanalı olan TV8’in de boykot edilmesi gerektiğini paylaştı.

İsrail ürünlerine yapılan boykot çağrılarının ardından kendisinin ve kanalının bu çağrılara uymadığını ve İsrail marka ürünlerin reklamını kanalında sunduğunu iddia eden Özveren’in paylaşımları şu şekilde:

“Muhabirlikten medya patronluğuna, İngiltere'de futbol kulüplerini satın almaya kadar uzanan Acun Ilıcalı ne hikmetse bunca bebek çocuk katledilirken zulme tek kelime ses çıkaramıyor! Aynı Acun'un kanalı boykot edilen markaları kanalında reklam ediyor.”

“Sosyal medyada insanlar günlerdir soykırımcı İsrail'in ürünlerini boykot etmek için uğraşırken Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 bangır bangır İşgalci İsrail mallı Doritos'u övüyor! Filistin için bir henüz bir desteği de bulunmayan Acun Ilıcalı ve TV 8 boykot edilmeli!”