İsmailağa liderinin bir oğlunun müdür diğerinin imam olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Mayıs seçimleri öncesi ziyaretiyle ilişkileri en üst düzeye çıkardığı İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç’ın bir oğlu, din görevlisi yetiştirilen Diyanet’in yüksek ihtisas merkezinde müdürlük yapıyor. Kılıç’ın bir diğer oğlunun ise Fatih’teki bir camide imam olduğu ortaya çıktı.

İsmailağa liderinin bir oğlunun müdür diğerinin imam olduğu ortaya çıktı

AKP iktidarında bazı tarikat ve cemaatlerin vakıf ve derneklerine “kamu yararı” statüsü verilerek haklar tanındı.

Kimisinin izinsiz yardım toplama hakkı bulunuyor.

Yasalara aykırı olmasına karşın medreseleri de bulunan yapılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretleri ve verdiği ödüllerle gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesine katılmasının ardından İsmailağa’nın yeni lideri Hasan Kılıç’ı 14 Mayıs seçimlerinden bir gün önce ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da seçimden önce Nurcuları ziyaret ederek, Atatürk’e deccal diyen Said Nursi’nin kitabının Diyanet tarafından basıldığını duyurdu.

Menzil’le ilişkisi bilinen Beşir Derneği’ne ise Erdoğan tarafından seçimden önce “Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası” verildi.

BİR OĞLU MÜDÜR

Cemaat ve tarikatlar, sık sık kamuda örgütlenme iddialarıyla da gündeme geliyor. Her bakanlıkta başka bir cemaatin hakim olduğu öne sürülürken, Diyanet’te de İsmailağa’nın ağırlığı biliniyor.

İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç’ın oğlu Muhammet Emin Kılıç, halihazırda Diyanet’te yöneticilik yapan çok sayıda ismin eğitim aldığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nü yapıyor.

Merkezin eski eğitmenlerinden olan Kılıç, Fatih Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İsmailağa cemaatinin Kuran kursunda “Arapça ve dini eğitim” aldı. Mısır’daki el-Ezher Üniversitesi mezunu olan Kılıç, üniversitenin ardından İsmailağa Kuran kursuna dönerek, öğreticilik görevi üstlendi.

Merkez, Meclis’te hiç ret oyu almadan kurulan Diyanet Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

DİĞERİ İMAM

Hasan Kılıç’ın diğer bir oğlu olan Abdullah Kılıç’ın ise Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camisi’nin imamı olduğu öğrenildi.

İsmailağa’nın “merkez üssü” olduğu iddia edilen camiler arasında yer alan camide, İsmailağa’ya mensup isimlerin resmi görevi olmadan vaaz verebildiği öne sürülüyor.

Cemaatin, Kılıç’ın imamlığının da sağladığı avantajla söz konusu camiyi kullandığı belirtilirken, cemaatin bu gibi camilere yapılan atamaları da ağırlığını kullanarak sağladığı iddia ediliyor.

İlgili Haberler
Avrupa Birliği’nin İsmailağa pişmanlığı. Verdiği parayı geri almaya çalışıyor
Faiz yükseltildi gözler İsmailağa Cemaati'ne çevrildi. Aynı açıklama gelecek mi
İsmailağa’dan sokak köpekleri için 'katliam' fetvası: Eğer belediyeler gerekeni yapmıyorsa öldürülmeleri dinen caizdir
Kentsel dönüşümü İsmailağa cemaati yapacak
Öne Çıkanlar
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Son Haberler
Samsun’da engelli kadın selde kayboldu Yaşam
Samsun’da engelli kadın selde kayboldu
İstanbul'da miras dehşeti çok sayıda ölü var Yaşam
İstanbul'da miras dehşeti çok sayıda ölü var
İki katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
İki katlı binanın çatı katı alev alev yandı
UEFA'nın şımarık çocuğu şeref yoksunu Dinamo Kiev Spor
UEFA'nın şımarık çocuğu şeref yoksunu Dinamo Kiev
Tüm araç sahipleri dikkat binlerce lira ceza yazılabilir Güncel
Tüm araç sahipleri dikkat binlerce lira ceza yazılabilir
Havai fişek yangına neden oldu Yaşam
Havai fişek yangına neden oldu