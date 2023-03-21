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İsmailağa'da Yeniden Refah isyanı. Erbakan'ın sözlerini hatırlattılar

İsmailağa Cemaati'nden Yeniden Refah Partisi'nin AKP ve Erdoğan'ı desteklememe kararına sert tepki geldi. Cemaatin bazı üyeleri sosyal medyada Fatih Erbakan'ın adını vermeden ağır sözler sarfetti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 18:55
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İsmailağa'da Yeniden Refah isyanı

İsmailağa'da Yeniden Refah isyanı. Erbakan'ın sözlerini hatırlattılar
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İsmailağa Cemaati, Yeniden Refah Partisi’ni “kâfir” ilan etti. Fatih Erbakan’ın, Cumhur İttifakı’na dâhil olmayacağını ilan etmesinin ardından cemaatin bazı üyeleri, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nı desteklemeyeceklerini ve pati olarak seçimlere gireceklerini duyurdu. Erbakan, daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

Erbakan'ın bu kararının ardından AKP’ye yakınlığıyla bilinen İsmailağa Cemaati üyeleri, sosyal medya hesaplarından Fatih Erbakan’a tepki gösterdi.

Cemaatin “Fıkıh Heyeti” üyeleri, yaptıkları paylaşımlarla Necmettin Erbakan’ın “Küfür tek millettir” sözüne atıf yaparak sadece Millet İttifakı’nı “kafir” ilan etmekle kalmadı, Fatih Erbakan’ı da “kafir” olmakla suçladı. 

ERBAKAN'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTILAR

Azizan Fıkıh Medresesi’nde Fıkıh hocalığı yapan Abdülhamit Türkeri’nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Müslümanlar bir olamazken adamlar onca tezata rağmen bir oldular. Erbakan hocanın her daim dediği gibi “küfür tek millettir” Din düşmanlarını sevindirenler utansın.”

"DİN DÜŞMANLARININ İKTİDAR OLMA İHTİMALİ..."

Cemaatin diğer bir üyesi olan Ahmet Polat ise, herkesin haklı bir nedeni olduğunu ifade ederken, “Din düşmanlarının iktidar olma ihtimali olan yerde ittifak olunamıyorsa çok yazık” diyerek, Millet İttifakı’nın iktidar olma ihtimali üzerinde de durduklarını belirtti.

Polat’ın paylaşımı şöyle:

“Olmadı gerçekten olmadı! 

Allah hayır ile sonuçlandırsın. 

Allah cumhurbaşkanımıza yardım etsin, onu kaybetmeden kıymetini bilmeyi nasip etsin. 

Herkesin haklı bir nedeni vardır ama din düşmanlarının iktidar olma ihtimali olan yerde ittifak olunamıyorsa çok yazık!”

SEÇİMLERDE KİMİ DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLAMADILAR

Öte yandan İsmailağa Cemaati 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçim’inde kimi destekleyeceğini açıklamadı. 

Ancak cemaat üyelerinin Yeniden Refah Partisi'nin kararına olan tepkileri, cemaatin, “Cumhur İttifakını destekleyeceği” şeklinde yorumlandı.

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