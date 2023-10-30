İsmailağa’nın trolü Cumhuriyet'i ‘zulüm’ ilan etti. Buna işlem yapılmayacak mı?

Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren Cumhuriyet’in 100. Yılı ile ilgili rezalet bir paylaşımda bulundu.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
İsmailağa’nın trolü Cumhuriyet'i ‘zulüm’ ilan etti. Buna işlem yapılmayacak mı?

Dün, Cumhuriyet’in 100. yılı Türkiye’nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Güzel yorumların geldiği kadar skandal açıklamalar da yapıldı.

Bunlardan biri de skandallarla anılan İsmailağa Cemaati’yle bağlantılı Müdafa-i İslam hareketinin başındaki isim Erdem Özveren oldu.

Özveren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet’i zulüm ilan etti.

Cumhuriyet'i hedef alan Özveren şu paylaşımı yaptı:

"- Hilafet Yıkıldı
- Alimler Asıldı
- Medreseler Kapatıldı
- Ezan Değiştirildi
- İslam Harfleri Yasaklandı
- Takvimi Kaldırıldı
- Camiler Ahır Oldu
- Kâbe Arab'ın Olsun

Bize 'ÇAN'kaya yeter denildi ve Cumamız Hristiyanlar gibi Pazar oldu. Zulüm #100YAŞINDA

Müslümansan Eğer 29 Ekim 'de sen neyi kutluyorsun?"

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Özveren’in bu paylaşımına tepki üstüne tepki geldi.

SKANDAL ATATÜRK PAYLAŞIMI

Öte yandan Nisan ayında her defasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine hakaretlerde bulunan İsmailağacı Erdem Özveren, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e düşmanlıkta yine sınır tanımamıştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ayağının altında seccadeyle poz vermesi üzerinden Atatürk’ün 1925 yılında Kastamonu’da mareşal üniformasıyla kilim üzerinde poz vermesini bir tutan Özveren, “Seccadeye ayakkabı ile basmanın manası… Sizin iman edip secde ettiğiniz; bizim ayaklarımızın altındadır...” notunu düştü.

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