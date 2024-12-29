İsmiyle seslenilince koşarak sahibinin yanına geliyor! O anlara beğeni yağdı

Kaynak: İHA
İsmiyle seslenilince koşarak sahibinin yanına geliyor! O anlara beğeni yağdı

Bayburt'ta ata sporu ciritle ilgilenen Kadir Köprücü isimli cirit sporcusu, "Berat" ismini verdiği atını ismiyle çağırıyor. İsmini duyan at ise, karla kaplı yollarda koşturarak sahibinin yanına geliyor. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Köprücü'nün videosuna binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Bayburt'un Kurucakol köyünde at çiftliği bulunan Kadir Köprücü isimli vatandaş, "evlatlarım" dediği atlarına gözü gibi bakıyor. Geçen sene Oğul Sefa adını verdiğini atını uzaklardan çağırmasıyla, atın da yanına gelmesiyle akıllara kazınan Köprücü, bu yılda Berat ismini verdiği atıyla benzer bir video çekti. Bir yıl arayla 2 farklı atı yetiştirerek ismini öğreten, verilen komutlara duyarlı hale getiren Köprücü, "Gel denilince gelmeyen, attan hayır gelmez.

Atın gözü dağlara bakacak" dedi. Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan videoya vatandaşlar, "At birçok insandan daha çok söz anlıyor, atı böyle yetiştirmek de ayrı bir meziyet helal olsun kardeşim, atlar insanların sadık dostlarıdır. Bu güzel at sahibine vefasını çağırınca gelerek göstermiş" yorumlarında bulundular.

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