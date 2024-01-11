İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan Eximbank açıklaması

İstanbul Sanayi Odası'nda 55 Meslek Komitesi temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Ağar ve Bakanlık bürokratları da katıldı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Gıda ürünlerini temsilcilerinden Tekstil üreticilerine, maden temsilcilerinden kara taşıtları üreticilerine bir çok sektör temsilcisi sorunlarını dile getirdi.

Meslek Komitelerinin hazırlandığı rapor değerlendirilirken, 140'a yakın konu masaya yatırıldı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Eximbank'la ilgili açıklamalar yaptı.

Eximbank’ın teminata dayalı bankacılık anlayışının en azından past performans kriterleri değerlendirilerek yumuşatılması gerekmektiğini savunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bunun da Türk Eximbank'ın sermaye yapısını göçlendirilmesi gerektiğini söyledi.