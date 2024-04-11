Ispanak yemeği nasıl yapılır: Herkesin bilmediği sırlar

Erhan Songür
Ispanak yemeği nasıl yapılır: Herkesin bilmediği sırlar
Ispanak yemeği, zengin vitamin içeriğiyle mutfaklarımızın olmazsa olmazlarından. İster pirinçli ister pirinçsiz, bu yemek hem yapımı kolay hem de ekonomiktir. Peki, mükemmel ıspanak yemeğini yapmanın sırları nelerdir?

Folik asit ve protein bakımından zengin olan ıspanak yemeği, hafızayı güçlendirir ve sindirim sistemine iyi gelir. Özellikle kış aylarında tercih edilen ıspanak, hem pratik hem de bütçe dostu bir seçenektir. Lezzetli bir yemek için küçük ya da orta boy ıspanakları tercih edin.

Ispanakların topraklı olması nedeniyle, yaprakları tek tek yıkanıp sirkeli suda bekletilmelidir. Pişirme aşamasına gelindiğinde, mutfağınızı saracak mis gibi kokusuyla iştahınızı artıracaktır. Ispanak yemeğinizi, sarımsaklı ya da sade yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

MALZEMELER

1 adet kuru soğan
1 kilogram ıspanak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım çay bardağı pirinç (isteğe bağlı)
1 çorba kaşığı domates salçası
Karabiber, tuz, pul biber

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayın.
Kuru soğanı küp küp doğrayın.
Soğanları tencerede pembeleşene kadar kavurun.
Salçayı ekleyip biraz daha kavurun.
Ispanakları ilave edin ve yumuşayana kadar kavurun.
Yıkanmış pirinçleri, tuz ve baharatları ekleyin. Pirinçsiz de yapabilirsiniz.
Bir su bardağı kaynar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
Pirinçler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
Yoğurtla servis yapın ve afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Ispanak yemeğinize fazla su eklemekten kaçının. Damak zevkinize göre, az suyla pişirmek daha lezzetli olabilir. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra 20-25 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Ispanak, pişirme sırasında besin değerlerini kaybedebilir, bu yüzden yıkama aşamasına dikkat edin.

33.jpg

yemek-2.jpg

yemek-1.jpg

Son Haberler
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı Gündem
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro Gündem
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı Gündem
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı Gündem
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı Yerel Haberler
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı Gündem
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok Gündem
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok