Ispanak yemeği nasıl yapılır: Herkesin bilmediği sırlar

Folik asit ve protein bakımından zengin olan ıspanak yemeği, hafızayı güçlendirir ve sindirim sistemine iyi gelir. Özellikle kış aylarında tercih edilen ıspanak, hem pratik hem de bütçe dostu bir seçenektir. Lezzetli bir yemek için küçük ya da orta boy ıspanakları tercih edin.

Ispanakların topraklı olması nedeniyle, yaprakları tek tek yıkanıp sirkeli suda bekletilmelidir. Pişirme aşamasına gelindiğinde, mutfağınızı saracak mis gibi kokusuyla iştahınızı artıracaktır. Ispanak yemeğinizi, sarımsaklı ya da sade yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.



MALZEMELER



1 adet kuru soğan

1 kilogram ıspanak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı pirinç (isteğe bağlı)

1 çorba kaşığı domates salçası

Karabiber, tuz, pul biber

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayın.

Kuru soğanı küp küp doğrayın.

Soğanları tencerede pembeleşene kadar kavurun.

Salçayı ekleyip biraz daha kavurun.

Ispanakları ilave edin ve yumuşayana kadar kavurun.

Yıkanmış pirinçleri, tuz ve baharatları ekleyin. Pirinçsiz de yapabilirsiniz.

Bir su bardağı kaynar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Pirinçler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Yoğurtla servis yapın ve afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Ispanak yemeğinize fazla su eklemekten kaçının. Damak zevkinize göre, az suyla pişirmek daha lezzetli olabilir. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra 20-25 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Ispanak, pişirme sırasında besin değerlerini kaybedebilir, bu yüzden yıkama aşamasına dikkat edin.