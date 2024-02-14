Ispanaklı Börek nasıl yapılır? Ispanaklı Börek tarifi için malzemeler neler?

Her saat yiyebileceğiniz çıtır çıtır börekler hepimizin favorisi. Özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi ıspanaklı böreği sevdikleriniz için evde mutlaka deneyin. Bu böreği pişirmek çok kolay ve tadına doyamayacaksınız. Hazır yufkadan yapabileceğiniz ıspanaklı börek fırında pişiriliyor. İşte Ispanaklı Börek için gerekli olan malzemeler ve tarifi…

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet yufka

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 çay bardağı yoğurt

Yarım kilo ıspanak

1 adet kuru soğan

1oo gr. Çökelek veya peynir

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Bir tutam Çörek otu

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle İç harcı hazırlamak için soğanları yemeklik olarak doğrayın. Tavada ayçiçek yağı ile soğanları kavurun. Yıkanmış ıspanakların yapraklarını doğrayın. Ispanakları tavaya alarak hafifçe karıştırın. Ardından kapağını kapatın. Ispanaklar piştikten sonra soğumasını bekleyin. Ardından üzerine tuz, pul biber ve karabiber ilave edip karıştırın. Soğuyan ıspanakları derin bir kaba alın ve üzerine peynir ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın. Böreğin sosu için yumurta ve yoğurdu bir kapta karıştırın. Fırın tepsisini yağlayın ardından bütün bir yufkayı tepsiye serin. Yufkaların orta kısmına ıspanaklı harcı koyun. Üzerini yufkayla kapatın. Tekrar soslayın ve ıspanaklı harç koyun. Yufka bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayın ve kalan sosun hepsini üstüne fırça yardımıyla yayın. Üstüne çörek otu serpin. Ispanaklı böreği, önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.