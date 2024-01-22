İspanya 2023'te 84 milyon turist ile rekor kırdı

Basına açıklama yapan Hereu, Kovid-19 salgını öncesinde, 2019 yılında ulaşılan en fazla turist sayısının 2023'te yüzde 1 kadar arttığını, 2022'ye kıyasla ise yüzde 19'luk artış gerçekleştiğini kaydetti.

İstatistiklere göre, İspanya’yı şimdiye kadar ziyaret eden en fazla turist sayısının 2019'da 83,5 milyon olduğuna işaret eden Bakan Hereu, bu sayının 2023'te aşıldığını ve 84 milyona çıktığını ifade etti.

Bakan Hereu ayrıca 2023'te toplam turizm gelirinin de 108 milyar Euro’nun üzerine çıktığını, geçen yıllara göre kıyaslama yapıldığında 2019'un yüzde 17,4, 2022'nin de yüzde 23,8 üzerinde olduğunu dile getirdi.

İspanyol Bakan, çok özel bir dış faktör olmaması durumunda 2024 yılında da turist sayısında ve turizm gelirinde rekor beklediklerini vurguladı.

Turizmle ilgili resmi ve net verilerin gelecek hafta Ulusal İstatistik Enstitüsünce (INE) duyurulacağı bilgisi verildi.

MADRİD 2026'DAN İTİBAREN FORMULA 1 YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Öte yandan, Madrid'in 2026 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının takvimine gireceği ve resmi açıklamanın 23 Ocak'ta yapılacağı ifade edildi.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Ayuso, "Madrid, dünyanın en iyi Formula 1 pistine sahip olacak." dedi. Formula 1 yarışlarının Madrid ekonomisine 4,5 milyar Euroluk katkı ve 8 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacağı, ayrıca yarışların olacağı tarihte 800 bin turistin geleceğinin tahmin edildiği belirtildi.