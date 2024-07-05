İspanya acımadı. Almanlar evinde kabusu yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İspanya acımadı. Almanlar evinde kabusu yaşadı

Çeyrek finalde ev sahibi Almanya ile karşılaşan İspanya 119. dakikada bulduğu gol ile 2-1 galip geldi.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda ilk çeyrek final mücadelesi ev sahibi Almanya ile İspanya arasında oynandı.

Berlin’de bulunan Mercedes-Benz Arena’da oynanan karşılaşmada İspanyollar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Uzun süre golsüz devam eden karşılaşmada İspanya’ya perdeyi 51. Dakikada Dani Olmo açtı. Maçın böyle biteceği düşünülürken 89. dakikada Florian Wirtz maçı uzatmaya götürdü.

İki takımında penaltılara gitmeye hazırlandığı sırada Almanya evinde kabusu yaşadı. 119. dakikada sahneye çıkan Merino İspanya'yı tekrar öne geçirerek skoru tayin etti.

Bu sonuç ile birlikte İspanya adını yarı finale yazdırırken ev sahibi Almanya turnuvaya veda etti.

İspanya’nın yarı finaldeki rakibi Fransa – Portekiz maçının galibi olacak.

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