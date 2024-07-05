Ali Koç vazgeçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç vazgeçti

Lazar Samardzic için 20 milyon euroyu gözden çıkaran Ali Koç oyuncunun isteksizliği nedeniyle transferden vazgeçti.

Jose Mourinho’nun direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de flaş bir karar geldi.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Bir süredir Serie A ekiplerinden Udinese’de forma giyen Lazar Samardzic ile görüşen sarı-lacivertliler transferden vazgeçti.

Alınan bu karara sebep olarak oyuncunun Türkiye’ye gelmeye soğuk bakması gösterildi.

20 MİLYON TEKLİF ETMİŞLERDİ

Bu transfer için kesenin ağzını iyice açan Fenerbahçe yönetimi İtalyan kulübüne 20 milyon euro teklif etmişti.

PERFORMANSI

Bu sezon 34 maça çıkan Sırp orta saha bu maçlarda 6 gol 2 asist kaydetti.

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