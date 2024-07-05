Almanya'da milli takım depremi. Polis harekete geçti

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

ALMAN POLİSİ ALARM VERDİ

6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de Berlin’de oynanacak olan mücadele öncesi ortalık karıştı.

Avusturya maçı sonrasında yaptığı Bozkurt işareti nedeniyle Merih Demiral’a 2 maç ceza verildi.

UEFA’nın bu skandal kararı sonrası statta büyük bir protesto yapılması beklenirken Alman polisi alarma geçti.

EN YÜKSEK RİSKLİ MAÇ

Berlin’de oynanacak mücadeleyi polis sendikası en yüksek riskli maç olarak belirledi.

Alman polisinin maç öncesi ve sonrası sokaklarda olağanüstü önlemler alması bekleniyor.