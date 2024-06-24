İspanya acımadı. Arnavutluk bitti

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İspanya acımadı. Arnavutluk bitti

İspanya Arnavutluk engelini de geçti 3'te 3 yaptı. Arnavutluk 1 puanda kalıp, elendi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu 3. ve son hafta maçında İspanya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

İspanya, Düsseldorf Arena'da oynanan maçta Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.

13. dakikada sol stoperin attığı pasta topla buluşan Olmo savunma arkasına sarkan Ferran Torres'e pasını verdi ve Torres kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmayarak takımını öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca İspanya 3'te 3 yaparak grubunu ilk sırada tamamladı. Arnavutluk ise 1 puanla Avrupa Şampiyonası'na veda etti.

Arnavutluk'ta Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu. Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.

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