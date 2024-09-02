İspanya basını Arda Güler’in bu görüntüsünü konuşuyor! Bernabeu'da gözden kaçmadı

Real Madrid'in son olarak sahasında oynadığı ve Real Betis'e karşı 2-0 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte Arda Güler'in hemen soyunma odasına girmesi dikkat çekti. As gazetesi, "Arda Güler için iyi bir dönem değil" değerlendirmesinde bulunarak, Türk futbolcunun sezon başında arka planda kaldığını belirtti. Gazete, Arda'nın şimdiye kadarki maçlarda iyi performans göstermesine rağmen Carlo Ancelotti için tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmadığını ve Real Betis maçına hiçbir katkı sağlayamadığını yazdı.

ANCELOTTİ'NİN TERCİHLERİ VE ARDA'NIN DURUMU

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Real Betis maçında yedeklerden Brahim Diaz, Endrick, Luka Modric ve Fran Garcia'yı sahaya sürdü. Ancak, Arda Güler'in hakemin son düdüğüyle birlikte galibiyeti kutlamak için sahada kalmaması ve ciddi bir yüz ifadesiyle soyunma odasına gitmesi, Bernabeu'da gözden kaçmadı.

EL MUNDO VE EL MUNDO DEPORTİVO'NUN YORUMLARI

El Mundo gazetesi, Ancelotti'nin Camavinga ve Bellingham'ın sakatlıklarından sonra Modric ve Arda Güler'i denediğini ancak ikisinin de İtalyan teknik adamı ikna edemediğini yazdı. Gazete, Ancelotti'nin Toni Kroos'un yerini alabilecek doğal bir alternatifi henüz bulamadığını El Mundo Deportivo ise "Bellingham'ın yerini dolduracak oyuncu Ancelotti'nin kabusu oldu" ifadesini kullanarak, Ancelotti'nin Arda Güler'i denediği formülün tutmadığını savundu.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Geçen sezon Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlık sorunları nedeniyle çok geç forma şansı bulan Arda Güler, bu sezon biri ilk 11 olmak üzere üç maçta toplam 97 dakika süre aldı.