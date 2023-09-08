İspanya çıldırdı! Gürcistan'a 7 gol attı

EURO 2024 Elemeleri A Grubu maçında İspanya, Gürcistan'ı 7-1 yendi.

İspanya çıldırdı! Gürcistan'a 7 gol attı

Dinamo Arena'da oynanan maçı İspanya 7-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22, 40 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 27. dakikada Keverkvelia(k.k.), 38. daikada Dani Olmo, 68. dakikada Nico Williams ve 74. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Gürcistan'un tek golü 49. dakikada Chakvetadze attı.
REKOR GECESİ
Lamine Yamal, 16 yıl 57 gün ile İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu oldu.
Fileleri de havalandıran Yamal, milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı.
İspanya bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Gürcistan ise 4 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında İspanya, Güney Kıbrıs ile karşılaşacak. Gürcistan ise Norveç ile oynayacak.

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli tutuklandı Güncel
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli tutuklandı
Flaş... Flaş... İmamoğlu 100. yıl mesajında Kılıçdaroğlu'na yer vermedi Siyaset
Flaş... Flaş... İmamoğlu 100. yıl mesajında Kılıçdaroğlu'na yer vermedi
Başı arabanın camına sıkışan çocuğu tek yumrukta kurtardı Güncel
Başı arabanın camına sıkışan çocuğu tek yumrukta kurtardı
Kuran kurslarındaki tecavüzlerin sorulduğu AKP’li isim: Kuran kursları bu toprakların sigortasıdır Güncel
Kuran kurslarındaki tecavüzlerin sorulduğu AKP’li isim: Kuran kursları bu toprakların sigortasıdır
Ermenistan maçı öncesi stat dışında 'Karabağ bizimdir' sesleri Spor
Ermenistan maçı öncesi stat dışında 'Karabağ bizimdir' sesleri
Rusya Ermenistan'a nota verdi Dünya
Rusya Ermenistan'a nota verdi