İspanya sanayisine güven azaldı

İspanya'da sanayi güveni, Haziran 2025'te bir önceki aya göre 0.9 puan azalarak -5.2 seviyesine geriledi. Bu düşüş, Şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, üretim beklentilerindeki belirgin kötüleşme mayıstaki -0.1'den -1.6'ya geriledi. Yeni siparişlerdeki zayıflık devam ederek -6.8'den -9.1'e indi. Bu durum, talep üzerindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Diğer yandan, bitmiş ürün stoklarında 5.9'dan 4.9'a düşüş gözlemlendi. Ancak, katılımcılar fiyat beklentilerinin 5.8'den 8.1'e yükseldiğini belirtti. Bu, şirketlerin gelecekte maliyet artışları beklediğini ve bu artışları ürün fiyatlarına yansıtma eğiliminde olabileceğini gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve küresel ticaretteki yavaşlama, İspanya sanayisinin karşılaştığı zorlukları daha da derinleştirebilir. Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan bu veriler, Avrupa ekonomisinin genel sağlığı açısından da dikkatle takip ediliyor.