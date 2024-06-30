İspanya şaşırtmadı. Gürcistan yerle bir oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İspanya şaşırtmadı. Gürcistan yerle bir oldu

EURO 2024'ün favorilerinden İspanya, Gürcistan engelini 4-1'le geçti, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 tur maçında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Köln Stadı'nda oynanan mücadeleyi turnuvanın favorilerinden İspanya 4-1'lik skorla kazanmayı bildi.

18. dakikada Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen İspanya sonradan coştu.

39'da Rodri ile skora denge getiren, 51'de Fabian Ruiz ile öne geçen İspanyollar, 75'te Nico Williams ve 83'te Dani Olmo'nun sayılarıyla 4-1'lik galibiyete ulaştı.

Bu skorla çeyrek finale yükselen İspanya, Almanya ile eşleşti. İki devin karşı karşıya geleceği erken final 5 Temmuz'da oynanacak.

A Milli Takımımız'ın bulunduğu F Grubu'ndan üçüncü sırada Son 16 Turu'na yükselip tarihi bir başarıya imza atan Gürcistan'ın peri masalı böylece sona erdi.

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