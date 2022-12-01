Başarının sırrı yumurtada mı? İspanya teknik direktörü Luis Enrique açıkladı

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Katar’da her akşam soysal medya hesabından canlı yayın yaparak, futbolseverlerin sorularını yanıtlıyor.

Binlerce takipçisiyle sıcak sohbetler gerçekleştiren sadece futbol değil, yaşamın her alanındaki sorularını yanıtlıyor.

Dün akşamki yayında konu yemekti.

Luis Enrique peynirden nefret ettiğini söyleyerek, peynir severleri hayal kırıklığına uğrattı, “Peynirden nefret ediyorum, onu pizzanın içinde bile görmek istemiyorum” dedi.

Soğanı da pek sevmediğini söyleyen İspanyol hoca, “Tortilla soğansız olmalı” ifadesini kullandı.

Luis Enrique, günde 6 tane yumurta yediğini söylerken, “üçü haşlanmış, üçü kızarmış yumurta vazgeçilmezimdir. Ayrıca tatlı patatesi yoğurtla yemeye bayırım’ dedi.

Bir futbolseverin “Katar’da gezen tavuk var mı ki, orada yumurta yiyorsunuz’ demesi üzerine Enrigue , “Katar’da gezen tavuk olup olmadığını bilmiyorum. Umarım vardır. Çölde çok olmasa da buralarda otlayan tavuklar vardır mutlaka” diye konuştu.