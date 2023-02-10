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İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

İspanya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına destek için bölgede kurulmak üzere sahra hastanesi gönderdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 02:38
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İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi
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Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri hava üssünden kalkan uçak ile ilgili basın toplantısı düzenleyen İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya olarak, Türkiye ve Suriye'nin depremin etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

"İspanya, Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısına en hızlı cevap veren ülkelerden biri oldu." diyen Albares, "Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile ilk günden beri telefonda konuşup, karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bugün Madrid'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde taziye defterini imzalamaya gittikten sonra da telefonla görüştüm. Her türlü yardıma hazır olduğumuzu biliyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE GİTMEYİ VE DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETMEYİ ARZU EDİYORUM"

Albares, şu anda önceliğin deprem bölgesine insani yardım ulaştırmak ve yaraları sarmak olduğunu, durum biraz düzeldikten sonra Türkiye'ye gitmeyi, deprem bölgesini ziyaret etmeyi arzu ettiğini ifade etti.

En son teknolojilerle ve ilaçlarla donanımlı, günde 150-200 hastaya bakabilecek, 20 kişiyi yataklı ağırlayabilecek ve ameliyat yapma imkanı da olan sahra hastanesiyle birlikte lojistik, koordinasyon ve sağlık personelinden oluşan 84 kişilik bir ekip de Türkiye'ye gönderildi. (AA)

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