İspanya yazdan önce Filistin devletini tanıyacak

Kaynak: AA
İspanya yazdan önce Filistin devletini tanıyacak
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, üç gün süren Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan Ürdün'e giderken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sanchez, gelecek haftalarda Birleşmiş Milletler’de (BM) Filistin'in tam üye olarak tanınmasını ilişkin tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sanchez; İrlanda, Slovenya ve Malta liderleriyle Filistin devletinin doğru koşulların sağlanması halinde tanınmasına ilişkin alınan ortak kararın yaz aylarından önce hayata geçeceğini duyurdu.

İspanya Başbakanı, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını ilk olarak Bakanlar Kurulu’nda alacağını ve ardından Meclis’e sunacağını ifade etti.

Sanchez, bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü söyledi.

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