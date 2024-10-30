İspanya'da Copa del Rey de dahil tüm spor etkinlikleri ertelendi

Güney İspanya’da çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve ciddi yıkıma yol açan sel felaketinin ardından Copa del Rey maçları ertelendi. Özellikle Valensiya ve Levante’nin çarşamba günü oynayacağı karşılaşmaların ileri bir tarihe alınması kararlaştırıldı.

Salı günü meydana gelen ani sağanak yağışlar, köy sokaklarını nehre çevirip araçları sürükleyerek demiryolu hatlarını ve ana yolları tahrip etti. İspanya’da son yılların en büyük doğal afetlerinden biri olarak değerlendirilen bu felaket, spor dünyasını derinden etkiledi. Futbol dünyasından Vinícius Júnior, Luka Modric, Sergio Ramos, Diego Simeone ve Thibaut Courtois gibi birçok yıldız, sosyal medyada destek mesajları yayımlayarak dayanışma gösterdi.

Real Madrid Kulübü, “Real Madrid olarak bu felaketten etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve tüm desteklerimizi iletiyoruz,” şeklinde bir açıklama yaparak desteğini belirtti. Hem Real Madrid hem de Barcelona, çarşamba günkü antrenmanları öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Valensiya ekibi, Copa del Rey’in ilk turunda Parla Escuela ile karşılaşmayı planlarken, Levante de Pontevedra deplasmanına gitmek üzereydi. Ancak, bu karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelenirken, diğer Copa maçlarının da iptal edilmesi bekleniyor. Cumartesi günü oynanması planlanan Valensiya-Madrid ligi karşılaşmasının da başka bir tarihe taşınabileceği belirtildi.

MotoGP ve Basketbol Maçları da Etkilendi

Selin verdiği zarar, iki hafta sonra Valensiya’da yapılması planlanan MotoGP yarışını da belirsiz bir duruma soktu. Valensiya’daki Circuito Ricardo Tormo pistinin selden ağır hasar aldığı bildirildi. Ülke genelinde ulaşımın aksamasıyla birlikte bazı basketbol maçları da ertelendi.

Güney ve doğu İspanya’nın geniş bir bölgesinde etkili olan yağışlar, Malaga’dan Valensiya’ya kadar uzanan bir alanda taşkınlara neden oldu. Çamur rengi sular, araçları yüksek hızlarla sokaklarda sürüklerken ahşap parçaları ve ev eşyalarıyla karışarak ilerledi. Polis ve kurtarma ekipleri helikopter ve lastik botlarla insanları çatılardan kurtarırken, mahsur kalan sürücülere ulaşmaya çalıştı.