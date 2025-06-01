İspanya'da olaylı yarış: McLaren duble yaptı

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İspanya'da olaylı yarış: McLaren duble yaptı

İspanya'da McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris ilk iki sırayı aldı. Ferrari'den Charles Leclerc Monaco'dan sonra İspanya'da da podyuma çıktı. Son üç yılın şampiyonu Verstappen, dördüncü bitirdiği yarışta, Mercedes sürücüsü Russel'a çarptığı için 10 saniye cezası alarak 10. sıraya geriledi.

Formula 1'de sezonun dokuzuncu yarışı olan İspanya Grand Prix'si Barcelona'da gerçekleşti.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, bitiş çizgisini de ilk geçen pilot oldu. McLaren'den Lando Norris ikinci olarak, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

Son üç yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, dördüncü bitirdiği yarışta Mercedes sürücüsü George Russel'la yaşadığı temas nedeniyle10 saniye cezası alarak 10. sıraya geriledi.

Yarışı Russel dördüncü sırada bitirdi.

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