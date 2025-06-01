İspanya'da olaylı yarış: McLaren duble yaptı

Formula 1'de sezonun dokuzuncu yarışı olan İspanya Grand Prix'si Barcelona'da gerçekleşti.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, bitiş çizgisini de ilk geçen pilot oldu. McLaren'den Lando Norris ikinci olarak, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

Son üç yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, dördüncü bitirdiği yarışta Mercedes sürücüsü George Russel'la yaşadığı temas nedeniyle10 saniye cezası alarak 10. sıraya geriledi.

Yarışı Russel dördüncü sırada bitirdi.