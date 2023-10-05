İspanya’da orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi

İspanya’nın Tenerife Adası'nda orman yangını çıktı. Kanarya Adaları Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, dün başlayan yangının üst düzey acil bir durum olduğu belirtilirken, İspanya Askeri Acil Durum Birimi’nden (UME) yardım talep edildiği duyuruldu. Şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı orman yangını nedeniyle 3 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo bugün yaptığı açıklamada, adada ağustos ayında çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını ancak hiçbir zaman tamamen söndürülemediğini ifade ederek, ormandaki közlerin hala yandığını söyledi. Gece boyunca yapılan yangın söndürme çalışmalarının iyi gittiğini belirten Clavijo, ağustos ayındaki yangınlar nedeniyle küle dönen ormanlık alanlara atıfta bulunarak, “Daha az yakıt var. Bu yüzden yangının kontrolden çıkmaması gerek” dedi.

Öte yandan adada bugün sıcaklıkların 39 dereceye ulaşması beklenirken, yüksek sıcaklıklar nedeniyle uyarı yayımlandı.

Tenerife Adası’nda ağustos ayında çıkan ve 11 kasabayı etkileyen orman yangınlarında 11 bin 600 hektar alan küle dönmüş, 26 bin ada sakini evlerinden tahliye edilmişti.

