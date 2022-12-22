23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi

İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve İspanya'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, uçakla İstanbul'a getirildi. 

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 23:34
Takip Et

İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi

İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi
+
Aa
-

(DHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Madrid'ten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder'in, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı bulunan Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçmiş, kurulan etkili iletişim sayesinde firari Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
1
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
2
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
3
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
4
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
5
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
6
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
7
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿Emanet verdiği silah ateş aldı, kuzeni göğsünden vuruldu
﻿Emanet verdiği silah ateş aldı, kuzeni göğsünden vuruldu
﻿Emanet verdiği silah ateş aldı, kuzeni göğsünden vuruldu
﻿Beyaz Saray: Wagner Rus ordusuna rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıkıyor
﻿Beyaz Saray: Wagner Rus ordusuna rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıkıyor
﻿Beyaz Saray: Wagner Rus ordusuna rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıkıyor
﻿Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor
﻿Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor
﻿Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor
﻿İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi
﻿İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi
﻿İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder İstanbul'a getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.