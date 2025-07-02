İspanya’da yangın felaketi: 6 bin 500 hektar yok oldu, 2 can kaybı!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İspanya’nın Lleida kenti yakınlarında çıkan iki orman yangınında 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin 500 hektarlık alan zarar gördü.

İspanyol medyasında yer alan habere göre, Katalan bölgesinde Lleida'nın Torrefeta i Florejacs ve Sanaüja yakınlarındaki tarım arazilerini etkileyen bir yangın çıktı.

Dün öğle saatlerinde Sanaüja'da başlayan yangın akşam saatlerine kadar devam etti. Akşam kontrol altına alınan yangın 40 hektarlık alanı yok ederken, yerel saatle 17.00'de Torrefeta i Florejacs'ta yangın başladı.

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İspanyol yetkililer, bu yangınların 28 kilometreye ulaşan hızıyla Avrupa'da kaydedilen en yüksek hızdaki yangınlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Yer yer rüzgarın 120 kilometreye ulaştığı bölgede yaklaşık 14 kilometrelik kül ve duman bulutu oluştu.

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Yangınlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, toplamda 20 bine yakın kişiye evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Torrefeta i Florejacs'taki yangın, akşam 22.30 sularında kontrol altına alınırken, iki çiftlik binası yandı, iki kişi de hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin araçlarıyla yangından kaçmaya çalışan çiftlik sahibi ve çiftlik çalışanı olduğu belirlendi.

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İspanyol yetkililer, yaklaşık 6 bin 500 hektarlık tarım arazisini, çayır ve ormanı yakan yangının iklim krizi kaynaklı "altıncı nesil yangın" olduğuna dikkati çekti.

"Altıncı nesil yangın" tabiri, klasik müdahale yöntemleriyle söndürmenin güç olduğu, şiddetli ve öngörülemez yangınlar için kullanılıyor. Bu tür yangınlar, çoğunlukla iklim krizinden kaynaklanıyor.

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Bu tür yangınlar, fırtına gibi hava olaylarına sebebiyet verebilirken, büyük patlama ve volkanik aktivitelerin üzerinde piro-kümülonimbus bulutu da oluşturabiliyor.

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