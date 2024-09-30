İspanya'da yüksek gerilim hattına takılan helikopter düştü: 3 ölü

İspanya'da yüksek girilim hattına takılan helikopterin düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Helikopter kazası İspanya’nın Valencia bölgesindeki Puçol’da bulunan Monte Picayo bölgesinde meydana geldi.

Bigas Grup Helicopters'in bünyesinde bulunun Bell 206B JetRanger lll Model helikopter İberdrola grubunun elektrik hatlarını denerken, talihsiz kaza yaşadı.

Yüksek gerilim hatlarına takılan helikopter, bir meyve bahçesine düştü.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri üç kişinin cansız bedenine ulaştı.

İtfaiye ekipleri ise kopan teller nedeniyle yangın riskini kontrol etmek amacıyla bölgeyi kontrol altına aldı.