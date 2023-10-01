İspanya’daki gece kulübü yangınında can kaybı 13’e yükseldi

İspanya’nın Murcia şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
İspanya’daki gece kulübü yangınında can kaybı 13’e yükseldi

İspanya’nın güneydoğusunda bulunan Murcia şehrindeki Fonda Milagros adlı gece kulübünde çıkan yangında can kaybı arttı. Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6’dan 13’e yükseldiğini belirterek, can kaybının artabileceğini ifade etti. Gece kulübünde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Merkez, psikologlardan oluşan bir ekibin mağdurların yakınlarına yardım edeceğini açıkladı.

aw042980-02.jpgUlusal poliste görevli Diego Seral İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 15 kişiden hala haber alınamadığını ifade etti. İspanyol basınında yer alan haberlerde, şu ana kadar kimlikleri tespit edilen kurbanların çoğunun gece kulübünde düzenlenen bir doğum günü partisine katıldığı aktarıldı.

aw042980-03.jpg
EKİPLER BİNAYA 2 SAAT SONRA GİREBİLMİŞTİ

Fonda Milagros adlı gece kulübünde, yerel saatle 06.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yerel saatle 08.00 sıralarında binaya girmeyi başarmıştı.

aw042980-04.jpgÖte yandan 1990’da İspanya’nın Zaragoza kentinde bir mekanda çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler
Gece kulübünde yangın: 6 ölü
Gece kulübünde yangın: 6 ölü
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Rusya’ya mobilya taşıyan tır Amasya’da kaza yaptı: 1 yaralı Gündem
Rusya’ya mobilya taşıyan tır Amasya’da kaza yaptı: 1 yaralı
Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı Dünya
Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı
Fenerbahçe İlhan Palut'u çok zor duruma soktu Spor
Fenerbahçe İlhan Palut'u çok zor duruma soktu
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı
İYİ Parti ittifak kapılarını tamamen kapattı: Hem Türkiye hem de İYİ Parti açısından doğru değil Siyaset
İYİ Parti ittifak kapılarını tamamen kapattı: Hem Türkiye hem de İYİ Parti açısından doğru değil
Joshua King maç bitince yakınının ölüm haberini paylaştı Spor
Joshua King maç bitince yakınının ölüm haberini paylaştı
Trabzonspor resmen iptal istiyor. TFF'ye başvurdu Spor
Trabzonspor resmen iptal istiyor. TFF'ye başvurdu