İspanya’dan Azerbaycan’a Ateşkes Çağrısı

Albares, Bakü ile Karabağ Ermenileri arasındaki diyalogun yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Albares: Bu Durumun Devam Etmesi Mümkün Değil

Albares, İspanyol radyosu Cadenaser’e yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın askeri eylemlerini reddettiklerini ve derhal ateşkes çağrısında bulunduklarını belirtti. Albares, “Bu durumun devam etmesi mümkün değildir ve bunu açıkça reddediyoruz. Bakü ile Karabağ Ermenileri arasındaki diyalog yeniden başlasın.” dedi.

BM Genel Kurulu’nda Gündem Olacak

Albares, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğin Birleşmiş Milletlerin (BM) 78. Genel Kurul görüşmelerinde ele alınacağını kaydetti. Albares, uluslararası toplumun Azerbaycan’a yönelik olası bir yaptırımı olup olmayacağıyla ilgili bir soruya “Şu anda tüm temaslar aynı kaygıyı taşıyor ve Azerbaycan’ın yürüttüğü askeri hareketlerin durdurulmasını talep ediyor.” yanıtını verdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Kınama

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan’ı kınayarak, “İspanya, Avrupa Birliği’nin arabuluculuğunu destekliyor ve Azerbaycan yetkililerine, askeri faaliyetlerini derhal durdurmaları, BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir çözüme ulaşmak için diyaloğu yeniden başlatmaları çağrısında bulunuyor.” ifadelerini kullandı.