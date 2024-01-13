İspanya'dan geldi İstanbul'da intihar etti

Kaynak: İHA
İspanya'dan geldi İstanbul'da intihar etti
Yenikapı - Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atlayarak intihar eden şahsın, 22 yaşındaki İspanya vatandaşı Eduardo Gracia olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da bir şahıs, öğle saatlerinde Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişiminde bulunmuştu.

Raylara atlayarak intihar eden kişinin, 22 yaşında bir İspanya vatandaşı olduğu olduğu belirlendi. Eduardo Gracia adındaki gencin, seyir halindeki metronun çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Metro İstanbul’un resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Yenikapı İstasyonunun kapatıldığını ve seferlerin Vezneciler - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı duyurmuştu.

Belirli bir süre sonra seferler normale döndü.

1-002.jpg2-001.jpg3.jpg4.jpg

İlgili Haberler
Doğtaş’tan yeni koleksiyon
Doğtaş’tan yeni koleksiyon
Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi! Seferler sadece belirli istasyonlar arasında yapılıyor
Son Haberler
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü Siyaset
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştü
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek Gündem
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir? Keşfet
Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir?
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi Gündem
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi
9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı Gündem
9 kahraman şehit Şırnak’tan memleketlerine uğurlandı
Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda Ekonomi
Kömür fiyatları uçtu vatandaş hüsranda
İskenderun’da sağanak yağışlar esnafı vurdu Yaşam
İskenderun’da sağanak yağışlar esnafı vurdu