İspanya'dan geldi İstanbul'da intihar etti

İstanbul'da bir şahıs, öğle saatlerinde Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişiminde bulunmuştu.

Raylara atlayarak intihar eden kişinin, 22 yaşında bir İspanya vatandaşı olduğu olduğu belirlendi. Eduardo Gracia adındaki gencin, seyir halindeki metronun çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Metro İstanbul’un resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Yenikapı İstasyonunun kapatıldığını ve seferlerin Vezneciler - Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı duyurmuştu.

Belirli bir süre sonra seferler normale döndü.