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İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen ekip, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 05:24
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İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti

İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti
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İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

Buradan otobüsle Atatürk Havalimanı’na getirilen arama kurtarma ekibi, TSK’nın askeri kargo uçağıyla depremlerin ardından yardım faaliyetleri için belirlenen lojistik ve ulaşım üssü Adıyaman’a hareket etti.

Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.

İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti

İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti

İspanyadan gelen arama kurtarma ekibi Adıyamana gitti

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