İspanya'dan İsrail'e soykırım ve yaptırım resti: Başbakan Pedro Sánchez açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Gazze’deki İsrail saldırılarına ilişkin eleştirilerini sertleştirdi. Netanyahu hükümetini “savunmasız bir halkı yok etmekle” suçlayan Sánchez, hastanelerin bombalanmasını ve çocukların açlıkla yaşam mücadelesi vermesini örnek gösterdi. Sánchez, “Ülkenizi ve toplumunuzu korumak farklı; hastaneleri bombalayıp masum çocukları açlıktan öldürmek farklıdır” dedi.

Başbakan, Ekim 2023’te terör saldırılarına yanıt olarak başlatılan askeri operasyonun “yasa dışı işgaller ve Filistinli sivillere yönelik haksız saldırılara dönüştüğünü” belirtti. Sánchez, Birleşmiş Milletler özel raportörü ve uzmanların çoğunun bu durumu soykırım olarak tanımladığını vurguladı.

İSPANYA’DAN YAPTIRIMLAR VE İNSANÎ YARDIM

Sánchez, İsrail’e baskıyı artırmak amacıyla bir dizi önlem açıkladı. Buna göre, İsrail ile silah ve askeri ekipman ticareti yasallaştırılmış şekilde yasaklanacak, İspanyol liman ve hava sahası İsrail ordusunun yakıt ve silah taşımak için kullanılamayacak. Ayrıca “soykırıma doğrudan karışanlar” İspanya’ya alınmayacak ve Gazze’ye insani yardım artırılacak.

Başbakan, “Bu önlemler işgali veya savaş suçlarını durdurmaya yetmeyecek, ama Netanyahu üzerindeki baskıyı artıracak ve Filistin halkının çektiği acıyı bir nebze de olsa hafifletecek” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’DEN MİSİLLEME

İsrail hükümeti, Sánchez’in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, İspanya’nın sol görüşlü iki bakanı – İşçi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz ile Gençlik Bakanı Sira Rego – İsrail’e giriş yasağı ile tehdit etti. Sa’ar, Díaz’ın Sánchez’in politik zayıflığını kullanarak anti-İsrail ve antisemitik bir vizyonu dayattığını öne sürdü.

İSRAİL YÜKSEK MAHKEMESİ’NDEN KARAR

Sánchez’in açıklamaları, İsrail’in Filistinli güvenlik tutuklularına yeterli gıda sağlanmadığını tespit eden Yüksek Mahkeme kararıyla da aynı döneme denk geldi. Üç yargıçtan oluşan panel, hükûmeti, tutukluların temel beslenme hakkını sağlamakla yükümlü kıldığını belirtti. Mahkeme, mevcut gıda temininin yasal standardı karşılamadığını tespit ederek, cezaevi hizmetlerini gerekli adımları atmaya zorladı.