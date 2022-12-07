Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Saiss: Aynısını yapacağız

Deneyimli savunmacı maç sonu açıklamasına "Tarih yazmak istiyorduk, şimdi ise sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz" sözleriyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm planlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada herkesin birşeyler yaptığını görmek inanılmazdı. Tüm Fas halkı adına çok mutluyuz, zor bir maç olacağını biliyorduk, fedakarlık yapmak zorundaydık oyuncular olarak. Çeyrek finalde yine aynısını yapacağız"