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Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Saiss: Aynısını yapacağız

Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, İspanya zaferini değerlendirirken çarpıcı iddialarda bulundu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:02
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İspanya'yı eleyen Fas'ın kaptanı Saiss: "Çeyrek finalde de aynısını yapacağız"

Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Saiss: Aynısını yapacağız
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Deneyimli savunmacı maç sonu açıklamasına "Tarih yazmak istiyorduk, şimdi ise sınırlarımızı zorlamaya devam etmek istiyoruz" sözleriyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm planlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada herkesin birşeyler yaptığını görmek inanılmazdı. Tüm Fas halkı adına çok mutluyuz, zor bir maç olacağını biliyorduk, fedakarlık yapmak zorundaydık oyuncular olarak. Çeyrek finalde yine aynısını yapacağız"

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