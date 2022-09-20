Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

Ülkenin kuzeybatısındaki Galisya bölgesindeki Limia Nehri üzerinde baraj sularının altında kalan Aceredo kasabası ve Roma İmparatorluğu döneminden kalma antik bir askeri kamp alanından sonra, Katalonya bölgesindeki Sant Roma de Sau kasabasındaki bir göletin suların çekilmesiyle tarihi bir manastır ortaya çıktı.
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Son 50 yılda sadece kilise kulesinin bir kısmı su üstünde kalan manastırın bütünü, artık yanındaki mezarlıkla net görülürken bölge halkını şaşırtan bu yeniliğe, turistler de büyük ilgi gösteriyor.
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Son 50 yılda sadece kilise kulesinin bir kısmı su üstünde kalan manastırın bütünü, artık yanındaki mezarlıkla net görülürken bölge halkını şaşırtan bu yeniliğe, turistler de büyük ilgi gösteriyor
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Bölgedeki İspanyol turist Meritxell Roca, 'Biz her yıl motosikletle turluyoruz ve buradan geçiyoruz ancak bu yıl suların çekilmesiyle ve eski yapıların gün yüzüne tekrar çıkmasıyla olağanüstü bir görüntü var.
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50 yıldır ikinci kez böyle bir şeye şahit oldum. Bu kadar olmasa da çocukken de benzer bir görüntü hatırlıyorum. Normalde kilisenin sadece kulesinin üst kısmı görülür, şimdi tamamı ve mezarlıklar da görülüyor.' dedi.
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Joseph Casals da kuraklık sorununun bilincinde olduğunu ancak suların çekilmesiyle ortaya çıkan antik yapıları 'oldukça ilginç ve etkileyici bulduğunu' söyledi.
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Vilanova de Sau Belediye Başkanı Joan Riera da İspanya'da kuraklıktan etkilenerek ortaya çıkan bazı antik yapılarda kullanılan 'kuraklık turizmine' karşı çıkarak
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'Turistlerin gelmesinin kutlanacak, fırsata dönüştürülecek bir yanı yok çünkü bu, bölgemizi çok ciddi şekilde etkileyen doğal bir felaketin sonucu.' değerlendirmesinde bulundu. Riera, baraj alanına girişlere kısıtlama getirdi.
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KURAKLIK SORUNU GİDEREK ARTIYOR Diğer yandan Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla ülke yüz ölçümünün yüzde 38,5'inde uzun süreli kuraklık sorunu yaşanmaya başladı.
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Bakanlık, bu oranın temmuz sonunda yüzde 36,5 olduğuna dikkati çekti.
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İspanya'da tarım ve hayvancılık için çok önemli olan baraj ve göletlerde depolanan su 1995'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olan yüzde 30'larda bulunuyor.
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KURAKLIĞIN SONBAHARDA DA DEVAM ETMESİ BEKLENİYORİspanya Meteoroloji Genel Müdürlüğü (AEMET) de basına yaptığı açıklamada, 23 Eylül'de başlayacak sonbaharın mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve kurak geçeceği uyarısında bulundu.