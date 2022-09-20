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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

Avrupa'da uzun süreli kuraklıktan etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da, baraj ve göletlerde azalan su seviyeleri bazı yerlerde tarihi eserleri gün yüzüne çıkarttı.

Galeri Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:03
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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

Ülkenin kuzeybatısındaki Galisya bölgesindeki Limia Nehri üzerinde baraj sularının altında kalan Aceredo kasabası ve Roma İmparatorluğu döneminden kalma antik bir askeri kamp alanından sonra, Katalonya bölgesindeki Sant Roma de Sau kasabasındaki bir göletin suların çekilmesiyle tarihi bir manastır ortaya çıktı.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

Son 50 yılda sadece kilise kulesinin bir kısmı su üstünde kalan manastırın bütünü, artık yanındaki mezarlıkla net görülürken bölge halkını şaşırtan bu yeniliğe, turistler de büyük ilgi gösteriyor.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

Son 50 yılda sadece kilise kulesinin bir kısmı su üstünde kalan manastırın bütünü, artık yanındaki mezarlıkla net görülürken bölge halkını şaşırtan bu yeniliğe, turistler de büyük ilgi gösteriyor

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

Bölgedeki İspanyol turist Meritxell Roca, 'Biz her yıl motosikletle turluyoruz ve buradan geçiyoruz ancak bu yıl suların çekilmesiyle ve eski yapıların gün yüzüne tekrar çıkmasıyla olağanüstü bir görüntü var.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

50 yıldır ikinci kez böyle bir şeye şahit oldum. Bu kadar olmasa da çocukken de benzer bir görüntü hatırlıyorum. Normalde kilisenin sadece kulesinin üst kısmı görülür, şimdi tamamı ve mezarlıklar da görülüyor.' dedi.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

Joseph Casals da kuraklık sorununun bilincinde olduğunu ancak suların çekilmesiyle ortaya çıkan antik yapıları 'oldukça ilginç ve etkileyici bulduğunu' söyledi.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

Vilanova de Sau Belediye Başkanı Joan Riera da İspanya'da kuraklıktan etkilenerek ortaya çıkan bazı antik yapılarda kullanılan 'kuraklık turizmine' karşı çıkarak

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

'Turistlerin gelmesinin kutlanacak, fırsata dönüştürülecek bir yanı yok çünkü bu, bölgemizi çok ciddi şekilde etkileyen doğal bir felaketin sonucu.' değerlendirmesinde bulundu. Riera, baraj alanına girişlere kısıtlama getirdi.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

KURAKLIK SORUNU GİDEREK ARTIYOR Diğer yandan Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla ülke yüz ölçümünün yüzde 38,5'inde uzun süreli kuraklık sorunu yaşanmaya başladı.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

Bakanlık, bu oranın temmuz sonunda yüzde 36,5 olduğuna dikkati çekti.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

İspanya'da tarım ve hayvancılık için çok önemli olan baraj ve göletlerde depolanan su 1995'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olan yüzde 30'larda bulunuyor.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

KURAKLIĞIN SONBAHARDA DA DEVAM ETMESİ BEKLENİYORİspanya Meteoroloji Genel Müdürlüğü (AEMET) de basına yaptığı açıklamada, 23 Eylül'de başlayacak sonbaharın mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve kurak geçeceği uyarısında bulundu.

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

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Kuraklık vurdu! Antik yapılar tek tek gün yüzüne çıktı…

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