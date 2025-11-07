Galatasaray geçen sezon kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in yazın Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli vererek kadrosuna kalıcı olarak kattı. Nijeryalı santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı olan ve 5-1 kaybedilen Eintracht Frankfurt karşılaşmasında forma giyemeyen Osimhen daha sonra Avrupa'da göz kamaştırdı. 26 yaşındaki futbolcu Liverpool'a bir, Bodo Glimt'e iki ve ve son olarak Ajax'a üç gol attı. Ağlara gönderdiği 6 topla şu an Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olan Osimhen ile ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İspanya'da yayın yapan İspanya'da yayın yapan Fichajes'te son dakika olarak yayınlanan haberde Paris Saint Germain'in Nijeryalı futbolcuya ciddi olarak ilgilendiği ve 150 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

'PSG'NİN EN ÖNEMLİ HEDEFİ HALİNE GELDİ'

Hector Andreu imzasıyla yayınlanan haber şöyle: "Kanatlarda zaten yetenekli oyuncularla dolu bir takımda, fark yaratabilecek gerçek bir santrfor eksikliği, Parc des Princes'te alarm zillerini çaldı. Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Paris Saint-Germain'in hücum hattını güçlendirmek için en önemli hedefi haline geldi.

LUİS ENRİQUE ONU İSTİYOR

Kadroda bulunan Gonçalo Ramos istatistiklerini geliştirse de ilk 11'in tartışmasız bir oyuncusu olmayı başaramadı. Bu nedenle Luis Enrique, PSG'nin sportif direktörlerinden, Türkiye'de etkileyici istatistikler yakalayan ve Avrupa'nin elit takımları için hazır görünen Galatasaray'ın forveti Osimhen'i transfer etmek için finansmanı sağlamalarını istedi.

'OSİMHEN TANIMA TAM UYUYOR'

İspanyol teknik direktör, aylardır golcü ve karakteri güçlü olan bir forvete ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Avrupa devleriyle rekabet edebilmek için Paris Saint-Germain'in hız ve topa sahip olmaktan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu biliyor. Napoli'deki başarılı döneminden önce Lille'de parlayan Osimhen, bu tanıma tam uyuyor. Gücü, iki ayağıyla da bitirebilme yeteneği ve fiziksel varlığı onu sürekli bir tehdit haline getiriyor. 26 yaşındaki Nijeryalı, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor ve bu onu Paris hücumuna liderlik edecek kesin bir aday yapıyor.

GALATASARAY PAZARLIĞA 150 MİLYON EURO'DAN BAŞLAYACAK

Sorun şu ki, Galatasaray en büyük yıldızından kolayca ayrılmak istemiyor. Türk kulübü, onun sportif ve medyatik etkisine değer veriyor, bu yüzden ancak 150 milyon euro'ya yakın bir teklif gelirse pazarlık yapmayı düşünecek.

'KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR OYUNCU'

Victor Osimhen , bu sezon şu ana kadar 11 maçta 9 gol attı ve her 80 dakikada bir kez fileleri havalandırdı. İstatistikleri her şeyi anlatıyor ve PSG'nin onu neden Dembele ve Kvaratskhelia için ideal bir partneri olarak gördüğünü gösteriyor. Rakamların ötesinde, Galatasaray soyunma odasındaki liderliği de değerli bir avantaj. Rekabetçi ruhu ve zafer açlığı, onu Türk taraftarları için tam bir idol haline getirdi. Şu anki performansı, gelecek vadeden bir forvetten ziyade, oynadığı her takımın çehresini değiştirebilecek, kendini kanıtlamış bir oyuncuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

'ETKİSİNDEN KİMSE ŞÜPHE DUYMUYOR'

Paris Saint-Germain'in işi kolay olmayacak. Galatasaray, Osimhen'in kendileri için en büyük sportif ve finansal varlık olduğunun bilincinde. Transferde son ana kadar direnecek ve hiçbir indirimi kabul etmeyecek. Dahası, Fransız kulübündeki herkes bu transferin akıllıca olduğunda hemfikir değil. Luis Enrique, bir forvet oyuncusu talep etmesine rağmen, genellikle sabit bir dokuz numaranın olmadığı sistemleri tercih ediyor. Nijeryalı oyuncunun gelişi, bazı hücum düzenlerinde değişiklikler gerektirecek ve bu da taktiksel uygunluğu konusunda takım içinde tartışmalara yol açacak. Yine de, onun kalibresindeki bir forvetin Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde yaratabileceği etkiden kimse şüphe duymuyor. Lille'deki geçmişiyle birleşen deneyimi, Paris'in ihtiyaçlarına hızla uyum sağlamasını sağlayacak.

'OSİMHEN GERÇEK BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ'

Victor Osimhen'in gelişi, Paris Saint-Germain için gerçek bir oyun değiştirici olacak. Bu, takımın kanat oyuncularına olan bağımlılıklarını kırma yönündeki açık bir kararlılığı temsil edecek. Görüşmeler başarılı olursa, PSG kadrosunda dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahip olacak. Anlaşma sağlanırsa, Paris kulübü projesinde önemli bir adım atacak ve Nijeryalı forvet, yıldızlığa yükselişinin başladığı ligde bir kez daha parlama fırsatı yakalayacak. Sonuç ne olursa olsun, Victor Osimhen'in adı önümüzdeki birkaç ay boyunca Paris'te güçlü bir şekilde yankılanmaya devam edecek."