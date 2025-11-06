Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray'ın gollerini kaydeden Osimhen, önemli bir istatistiğe daha imza attı.

Sarı-kırmızılı ekipte 52. resmi maçına çıkan Osimhen, dün yaptığı hat trick ile Galatasaray'da toplamda 46 gole ulaştı. Nijeryalı santrfor, bu alanda 45 gol atan Wesley Sneijder'i geçerek, kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular arasında 5. sıraya yerleşti.

Galatasaray formasıyla en fazla gol atan 5 yabancı oyuncu şu şekilde;

Gheorghe Hagi 72

Mauro Icardi 67

Milan Baros 61

Bafetimbi Gomis 51

Victor Osimhen 46