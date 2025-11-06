Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verici maçlara sahne olan 4. hafta geride kaldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı.

PHIL FODEN HAFTANIN OYUNCUSU OLDU

Manchester City'nin Borussia Dortmund'u evinde 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Phil Foden Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

OSIMHEN İKİNCİ SIRADA

Galatasaray'a Ajax deplasmanında yaptığı hat-trick ile 3-0'lık galibiyeti getiren Victor Osimhen ise Foden'ı izledi.

BORGES VE MERINO LİSTEDE YER ALDI

Dün gecenin sürpriz sonuca imza atan ve Barcelona ile evinde 3-3 berabere kalan Club Brugge'de 2 kez fileleri havalandıran Carlos Borges üçüncü, Arsenal'in Slavia Prag'ı deplasmanda 3-0 yendiği mücadelede 2 gol atan Mikel Merino ise dördüncü sırada yer aldı.