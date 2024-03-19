Isparta İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
ISPARTA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AKSU
GÖNEN
ŞARKİKARAAĞAÇ
ATABEY
KEÇİBORLU
ULUBORLU
EĞİRDİR
SENİRKENT
YALVAÇ
GELENDOST
SÜTÇÜLER
YENİŞARBADEMLİ
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.