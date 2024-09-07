Isparta’da 17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, saat 14.30 sıralarında 3264 sokakta bulunan bir araç egzoz bakım atölyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Hasan K., iş başındayken, iş yerinin eski çalışanı S.E.A. (21) aniden içeri girip genci sırtından bıçakladı ve ardından kaçtı.

Ağır yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan S.E.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.