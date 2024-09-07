Isparta’da 17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Isparta’da 17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Isparta Sanayi Mahallesi’nde, 17 yaşındaki bir genç, eski bir iş arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında 3264 sokakta bulunan bir araç egzoz bakım atölyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Hasan K., iş başındayken, iş yerinin eski çalışanı S.E.A. (21) aniden içeri girip genci sırtından bıçakladı ve ardından kaçtı.

Ağır yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan S.E.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw282996-01.jpg

aw282996-02-001.jpg

Son Haberler
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı
Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı
Karabük’te otomobil Filyos Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük’te otomobil Filyos Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Şenol Güneş'ten Beşiktaş dersi
Şenol Güneş'ten Beşiktaş dersi
Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi