Isparta’da 18 hırsızlık olayının faili yakalandı

Kaynak: İHA
Isparta’da 18 hırsızlık olayının faili yakalandı
Isparta’da 18 ayrı ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Isparta’da Temmuz 2023 tarihinden itibaren 18 bağ evi ve konutta hırsızlık olayı meydana geldi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Isparta merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gönen, Uluborlu, Keçiborlu ve Senirkent ilçelerinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Asayiş Timleri ile tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.D. yakalandı. Şüphelinin çaldığı malzemeler ise ikametinden uzak bir adreste kiraladığı depoda bulundu. Zanlının bazı eşyaları ise Isparta ve Burdur’da hurdacılara sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen eşya ve malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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