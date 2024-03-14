Isparta’da 3 göçmen kaçakçılığından tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Baladız yol ayrımında kimliksiz göçmen taşıdığı belirlenen 2 araç durduruldu. Araç sürücüleri İ.Y, İ.Y ve F.B isimli şahıslar, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Araçlarda bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında da idari işlem yapılırken, aracı amacı dışında kullanarak korsan taksicilik yapmaktan dolayı 2 araca toplamda 19 bin 317 TL idari para cezası uygulandı ve araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.