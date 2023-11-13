Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Isparta'da iki grup arasında gerçekleşen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

KAYNAK: İHA
Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

6 Mart Caddesi üzerinde meydana gelen kavganın sebebi bilinmiyor.

Bacaklarından yaralanan gençler yere düşerken çevredeki kişiler yardıma koştu.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından il müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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