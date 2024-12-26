Isparta’da çaldığı motosikleti parçalarken suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Isparta’da çaldığı motosikleti parçalarken suçüstü yakalandı

Isparta'da çaldığı motosikleti parçalamaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte, 14 Aralık'ta C.K.Ö.'nün evinin önünde park halindeki motosikletinin çalındığını ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 280 saatlik kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu, şüphelinin Ş.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

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Şüphelinin, çaldığı motosikleti ikamet ettiği binanın 3'üncü katına çıkardığı ve burada parçalayarak satmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ekipler Ş.S.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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