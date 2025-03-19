Isparta'da 'change araç' operasyonu! 14 milyon liralık vurgun

Düzenleme: Kaynak: DHA
Isparta'da 'change araç' operasyonu! 14 milyon liralık vurgun

Isparta polisinin düzenlediği operasyonda, deprem bölgesindeki enkaz altındaki araçları da dahil hasarlı araçları sahte evrakla sattığı iddia edilen 10 kişinin sorgusu tamamlandı. 14 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen zanlılar adli mercilere sevk edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, aralarında deprem bölgesinde enkaz altında kalanların da bulunduğu hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığını belirledi. Bu şekilde 30 aracın mekanik kısımlarında değişiklik yapıldığı, şasi numaralarının kimyasal sıvı dökülerek değiştirildiği ve sahte evrak düzenlendiği tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu yöntemle "change" işlemi yapılan araçların, bir oto galeri üzerinden üçüncü kişilere satılarak mağdur edilen kişilerden 14 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Isparta merkezli Elazığ, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Afyonkarahisar, Muğla, Şırnak ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; dijital materyaller, sahte evraklar ve birçok doküman ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrollü olmak üzere 8'i serbest bırakıldı. Change işlemi uygulandığı belirlenen 30 araca el konuldu.

Isparta'da 'change araç' operasyonu! 14 milyon liralık vurgun

Isparta'da 'change araç' operasyonu! 14 milyon liralık vurgun

Isparta'da 'change araç' operasyonu! 14 milyon liralık vurgun

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