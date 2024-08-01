Isparta'da doğal gaz sızıntısı paniği: Ekipler anında müdahale etti

Olayda yaralanan olmadı, doğal gaz şirketi ekipleri vanaları kapatarak sızıntıyı önledi.

Olay, saat 16.10 sıralarında Karaağaç Mahallesi Firdevs Caddesi üzerinde gerçekleşti. Asfalt çalışması yapan ekiplere doğal gaz boru hattının yeri yanlış gösterildiği için, çalışmalar sırasında boru hattında sızıntı oluştu.

Çalışanların durumu fark edip ihbar etmesi üzerine, doğal gaz ve itfaiye ekipleri ile polis bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Vanalar kapatılarak sızıntı kontrol altına alındı

TOROSGAZ ekipleri, olay yerine gelerek doğal gaz vanalarını kapattı ve sızıntıyı durdurdu. Doğal gaz hattındaki gazın tamamen tahliye edilmesinin ardından onarım çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.