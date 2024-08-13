Isparta’da epilepsi krizi geçiren genç kadın hayatını kaybetti

Raziye Çelik, 10 Ağustos Cumartesi günü rahatsız olduğunu belirterek iş yerinden izin aldı. Ertesi gün kendisine telefonla ulaşamayan yakınları, Çelik’in arkadaşını arayıp evini kontrol etmesini istedi.

Aynı gün Çelik’in evine giden arkadaşı, kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Çelik’i bilinci kapalı halde yerde yatarken buldu.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik’in ilk belirlemelere göre epilepsi krizi geçirdiği tespit edildi. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.