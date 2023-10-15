Isparta’da feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 3 yaralı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Isparta’da feci kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.A.E. idaresindeki otomobil ile M.D'nin kullandığı kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, cenazeler savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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