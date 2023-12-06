Isparta'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Isparta'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada Cemal Soysal (39) ile aynı araçtaki Hamdi Özdemir (53) hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

KAYNAK: DHA
Isparta'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar kara yolunun Gönen ilçesi İğdecik köyü yol ayrımında meydana geldi. Ö.O.T.'nin (23) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Cemal Soysal yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Soysal ile aynı araçta bulunan Hamdi Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ö.O.T. ve aynı araçtaki A.A. (43) ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelerde tedaviye alındı. Cemal Soysal ile Hamdi Özdemir'in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.

Bölgede yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü belirtilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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