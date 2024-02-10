Isparta'da feci kaza: Motosikletiyle trafik levhasına girdi

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Sofular köyü yolu üzerinde dün akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Muammer Elbengili, 32 ACN 088 plakalı motosikletiyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik levhasına çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelerin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.