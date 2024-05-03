Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonu. 10 şahsa 116 bin TL para cezası

Kaynak: İHA
Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonu. 10 şahsa 116 bin TL para cezası
Isparta’da polis tarafından düzenlenen düzenlenen fuhuş ve kumar operasyonlarında, dernekte kumar oynayan 2 şahsa 12 bin 850 TL; 8 şahsa ise fuhuş suçundan 104 bin 960 TL para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kutlubey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan denetimlerde kumar oynattığı belirlenen 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası uygulandı. Operasyon kapsamında bin 10 TL para ele geçirildi.

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Polis ekipleri tarafından düzenlenen bir diğer çalışmada ise 4 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi. 8 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 104 bin 960 TL para cezası uygulanırken, fuhuş yapılan adresler 360 gün süreyle mühürlenerek faaliyetine son verildi. Isparta’da faaliyet gösteren 322 iş yeri denetlenerek 7 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem gerçekleştirildi.

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